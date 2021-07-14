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Windows с любого устройства. Microsoft представила новый облачный сервис

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад
Microsoft представила свой новый сервис — Windows 365. Он позволяет организациям использовать операционные системы (ОС) Windows 10 или Windows 11 через облачную платформу, перенося туда необходимые приложения, файлы и настройки. Таким образом, все данные будут доступны пользователям на любом устройстве с любой ОС. Подписка на Windows 365 станет доступна предприятиям со 2 августа.
Microsoft представила облачный сервис Windows 365
Фото: ReutersReuters
Сервис представили на конференции Inspire 2021. Как рассказали в Microsoft, с помощью Windows 365 пользователи получают доступ к Cloud PC — это своеобразный гибрид персонального компьютера и облака. Технология позволяет использовать как мощь облака, так и возможности устройства, — например смартфона, куда можно перенести все файлы.
Новая облачная служба построена в соответствии с концепцией «Никому не доверяй» (Zero Trust). Она предполагает, что каждый запрос доступа в сети предварительно проходит полную проверку подлинности, процедуру авторизации и шифрования. Кроме того, Windows 365 позволяет хранить всю информацию не на самом устройстве, а в облаке, что также обеспечивает безопасную работу.
В корпорации отметили, что теперь работа в удалённом режиме стала проще и удобнее, ведь всё находится в облаке, а о безопасности данных предприятия можно не беспокоиться.
Наука и техника,Microsoft,
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