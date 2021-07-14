Группировка "русских хакеров" REvil исчезла из даркнета

Русскоязычная преступная группировка хакеров REvil удалила свои ресурсы из даркнета (теневого интернета), пишет агентство Bloomberg.

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Утром 14 июля сайты киберпреступной организации REvil, которую в странах Запада связывают с Россией , перестали отображаться онлайн.

REvil ушла в оффлайн, сейчас все сайты группировки в даркнете не работают.

Агентство со ссылкой на экспертов в кибербезопасности пишет, что речь идет о нескольких веб-страницах, на которых документировалась деятельность хакеров.

"Еще рано что-либо говорить, но я никогда не видел, чтобы вся их инфраструктура была отключена таким образом, — рассказал старший аналитик угроз в компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска.

Он добавил: ему не удалось найти в сети сайты, которые бы вели к REvil. @Все их платежные порталы отключены, как и функция чата"- отметил он.

По данным эксперта, сайты отключились 14 июля около 01:00 по восточному времени США (08:00 мск).

Отмечается, что такое исчезновение преступников поставило их жертв в "неудобное положение". Им по сути некому платить выкуп в ситуации атаки. Это означает, что у жертв нет возможности вернуть доступ к зашифрованным файлам.

Замглавы Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил, что наиболее правдоподобными представляются две версии исчезновения ресурсов REvil