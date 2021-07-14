Нарколог предупредил о смертельной опасности курения в жару

Ранее врач и популярный телеведущий Александр Мясников
призвал россиян бросать курить и рассказал, как справиться с никотиновой зависимостью
. Чтобы полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить, по словам врача, необходимо «что-то им противопоставить». В первые дни он порекомендовал отказаться от таких напитков, как чай или кофе, а также на время ограничить употребление алкоголя. Помимо напитков, необходимо употреблять менее острую и соленую пищу, так как она усиливает желание закурить.