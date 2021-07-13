Маск встретил заявление Рогозина аплодисментами

Маск на своей странице в Twitter одобрил это высказывание аплодисментами.

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86 километров, где экипаж смог ощутить невесомость. В дальнейшем аппарат совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико. Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке.