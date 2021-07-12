В космосе на МКС впервые начали выращивать перец

В космосе впервые начали выращивать перец. Об этом рассказала находящийся на борту МКС астронавт Меган МакАртур.
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Эксперимент получил название Plant Habitat-04. Как отметила астронавт, перец станет хорошим источником витамина C для людей на МКС.
«Впервые в космосе выращиваем перец - трудная задача из-за долгих циклов прорастания и роста. Но это отличный источник витамина С и приправа», - написала МакАртур в Twitter.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что был дан старт отработки супербыстрой схемы, позволяющей экипажам добираться до Международной космической станции всего за полтора часа. Данный подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту.