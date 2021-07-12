В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В космосе на МКС впервые начали выращивать перец

ТК «Звезда»
2 часа назад
В космосе впервые начали выращивать перец. Об этом рассказала находящийся на борту МКС астронавт Меган МакАртур.
В космосе на МКС впервые начали выращивать перец
Фото: PixabayPixabay
Эксперимент получил название Plant Habitat-04. Как отметила астронавт, перец станет хорошим источником витамина C для людей на МКС.
«Впервые в космосе выращиваем перец - трудная задача из-за долгих циклов прорастания и роста. Но это отличный источник витамина С и приправа», - написала МакАртур в Twitter.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что был дан старт отработки супербыстрой схемы, позволяющей экипажам добираться до Международной космической станции всего за полтора часа. Данный подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту.
Наука и техника,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители