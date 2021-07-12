Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС

Подчеркивается, что данный подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту. Это позволит транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска.