«МегаФон» будет развивать собственную сеть в партнерстве с ведущими мировыми компаниями — Huawei, Nokia и ZTE, которые выиграли тендер на поставку оборудования для сетей радиодоступа сроком на семь лет. Сеть будет развиваться в течение ближайших семи лет, а первый масштабный проект стартует в Москве Московской области уже в 2021 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

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Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе оператора. Выбранное оборудование обладает лучшими качествами — энергоэффективностью и более высокой производительностью в сравнении с предыдущими поколениями. Это позволит «МегаФону» как развить собственные сервисы и предоставить услуги максимально высокого качества, так и оптимизировать операционные расходы.

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«Мы рады объявить результаты тендера и начать работу с партнерами. Высокое качество связи для абонентов – наша основная задача. МегаФон на протяжении нескольких лет лидирует по скорости мобильного интернета в России. В наших ближайших планах – обновление инфраструктуры в ключевых регионах. Новое современное оборудование дает нам возможность развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Все оборудование поддерживает технологии MIMO высоких порядков, в результате чего мы сможем обеспечить 2-5 кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов», — подчеркнул директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.

В рамках тендера зафиксированы регионы, в которых МегаФон будет работать с каждым поставщиком. С Nokia планируются проекты в ЦФО, включая Москву и Московскую область, и на Кавказе, ZTE – в Челябинске, Оренбурге и Чувашии, Huawei – в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах и Поволжье.

Первым масштабным проектом, реализованным по результатам тендера, станет стратегическая модернизация сети на территории Москвы и Московской области. Работы будут начаты уже в третьем квартале 2021 года совместно с Nokia.