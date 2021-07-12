Самолет-носитель доставил ракетоплан Unity, на котором находились Брэнсон, три астронавта и два пилота, на высоту около 15 км, после чего ракетоплан взлетел на 86 км. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает границей с космосом отметку 80 км.

Вместе с Брэнсоном в суборбитальном полете участвовали главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. При этом для Мозес это уже второй подобный полет — только 22 февраля 2019 года она была единственным пассажиром.