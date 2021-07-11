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Брэнсон рассказал о своем полете в космос

Lenta.ru
29 минут назад
Британский миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший в воскресенье, 11 июля, полет к границе космоса, сообщил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли оттуда. Слова бизнесмена опубликованы на сайте корпорации Virgin Group.
"Это было волшебно": Брэнсон о полете в космос
Фото: ReutersReuters
«Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно», — отметил он.
Ранее космический корабль VSS Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и вернулся на Землю.
Вместе с Брэнсоном, которому скоро исполнится 71 год, на борту судна производства его собственной компании Virgin Galactic, отправившегося в суборбитальный полет, находились еще пять человек.
В частности, это пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.
Наука и техника,Ричард Брэнсон,
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