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Новые MacBook Pro получат веб-камеру с высоким разрешением

Ferra.ru
1 час назад
Инсайдер рассказал, что грядущие обновлённые MacBook Pro с экранами на 14 и 16 дюймов получат веб-камеру разрешением 1080p. Это значительное улучшение по сравнению с вебкой в последних MacBook Air и MacBook Pro — там разрешение равно 720p.
MacBook Pro получат веб-камеру с высоким разрешением
Фото: ReutersReuters
Стоит отметит, что самый последний iMac уже оснащён веб-камерой разрешением 1080p. А вот ноутбуки Apple такой роскошью пока не обладают. О последних моделях MacBook компания говорила, что качество изображения на вебке улучшилось за счёт платформы M1. В любом случае, увеличение разрешения — это куда более правильное решение.
Издание MacRumors отмечает, что инсайдер, поделившийся этой информацией, и раньше предоставлял точные сведения. То есть ему можно доверять.
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