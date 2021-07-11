MacBook Pro получат веб-камеру с высоким разрешением

Инсайдер рассказал, что грядущие обновлённые MacBook Pro с экранами на 14 и 16 дюймов получат веб-камеру разрешением 1080p. Это значительное улучшение по сравнению с вебкой в последних MacBook Air и MacBook Pro — там разрешение равно 720p.

Стоит отметит, что самый последний iMac уже оснащён веб-камерой разрешением 1080p. А вот ноутбуки Apple такой роскошью пока не обладают. О последних моделях MacBook компания говорила, что качество изображения на вебке улучшилось за счёт платформы M1. В любом случае, увеличение разрешения — это куда более правильное решение.