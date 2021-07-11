Эпидемиолог назвал «золотой стандарт» вакцинации

Для победы над большинством инфекционных заболеваний необходимо вакцинировать 94-96% населения, сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов радиостанции "Говорит Москва".

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"Так или иначе, цифра 94-96% служит золотым стандартом для большинства заразных заболеваний", — сказал Горелов.

Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой, отметил специалист. Это также позволит сохранить жизнь тем, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Он также напомнил о коллективном иммунитете, который формируется после вакцинации 60-70% населения и позволяет пережить сезон роста заболеваемости с наименьшими потерями.

Помимо этого, Горелов рассказал о «неответчиках» на вакцину. Так, если после двух введений вакцины у вас нулевые титры антител, через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом, объяснил иммунолог. Если и в этом случае не вырабатываются антитела, то следует обратиться к иммунологу для того, чтобы выяснить причину неответа. Однако число таких граждан незначительное, добавил эксперт.