Эпидемиолог назвал «золотой стандарт» вакцинации

Для победы над большинством инфекционных заболеваний необходимо вакцинировать 94-96% населения, сказал
заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
радиостанции "Говорит Москва".
"Так или иначе, цифра 94-96% служит золотым стандартом для большинства заразных заболеваний", — сказал Горелов.
Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой, отметил специалист. Это также позволит сохранить жизнь тем, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Он также напомнил о коллективном иммунитете, который формируется после вакцинации 60-70% населения и позволяет пережить сезон роста заболеваемости с наименьшими потерями.
Помимо этого, Горелов рассказал о «неответчиках» на вакцину. Так, если после двух введений вакцины у вас нулевые титры антител, через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом, объяснил иммунолог. Если и в этом случае не вырабатываются антитела, то следует обратиться к иммунологу для того, чтобы выяснить причину неответа. Однако число таких граждан незначительное, добавил эксперт.
В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».