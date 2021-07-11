От чего зависит количество волн COVID-19

Ученый отметил, что пока новые варианты коронавируса возникают по несколько другой причине. Дело в том, что есть люди с иммунодефицитами, люди, которые лечатся от онкозаболеваний и применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы циркулируют у таких людей долго, при этом именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты.