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Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19

РИА Новостииещё 3
54 минуты назад
Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей, их отношения к вакцинации, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
От чего зависит количество волн COVID-19
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев© РИА Новости / Алексей Майшев
"Мы переживать их (волн – ред.) будем столько, сколько будем так по-вахлацки относиться к эпидемии. Дело в том, что варианты возникают по нескольким причинам, когда эпидемия идет долго и когда медленно люди вакцинируются. Тогда и появляются эти варианты", - сказал собеседник агентства.
Ученый отметил, что пока новые варианты коронавируса возникают по несколько другой причине. Дело в том, что есть люди с иммунодефицитами, люди, которые лечатся от онкозаболеваний и применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы циркулируют у таких людей долго, при этом именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты.
"Но таких людей мало. А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным: надо побыстрее всем вакцинироваться, чтобы у вируса не осталось или остались лишь минимальные лазейки для изменений. Так что судьба эпидемии кардинально зависит от нашего поведения, и люди этого до сих пор не поняли", - сказал специалист.
Наука и техника,Сергей Нетесов,РАН,РИА Новости,
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