От чего зависит количество волн COVID-19

"Мы переживать их (волн – ред.) будем столько, сколько будем так по-вахлацки относиться к эпидемии. Дело в том, что варианты возникают по нескольким причинам, когда эпидемия идет долго и когда медленно люди вакцинируются. Тогда и появляются эти варианты", - сказал собеседник агентства.
"Но таких людей мало. А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным: надо побыстрее всем вакцинироваться, чтобы у вируса не осталось или остались лишь минимальные лазейки для изменений. Так что судьба эпидемии кардинально зависит от нашего поведения, и люди этого до сих пор не поняли", - сказал специалист.