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Ученый рассказал о главном отличии «дельта»-штамма

Газета.Ru
22 минуты назад
Если человек находится без маски, то вероятность заразиться «дельта»-штаммом возрастает в два раза. Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает РИА «Новости».
Репродуктивное число: в чем главная опасность «дельта»-штамма
Фото: ReutersReuters
«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. Поэтому он распространяется быстрее», — сказал он.
По словам ученого, в этом и состоит главное отличие «дельта»-варианта.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что у каждого третьего пациента с штаммом «дельта» коронавирусная инфекция сопровождается нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Горелова, перед данным штаммом наиболее уязвимы молодые люди в возрасте 14-29 лет.
Наука и техника,Сергей Нетесов,Александр Горелов,РАН,Роспотребнадзор,ЕС,РИА Новости,
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