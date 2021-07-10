Репродуктивное число: в чем главная опасность «дельта»-штамма

Если человек находится без маски, то вероятность заразиться «дельта»-штаммом возрастает в два раза. Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАНСергей Нетесов, передает РИА «Новости».
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что у каждого третьего пациента с штаммом «дельта» коронавирусная инфекция сопровождается нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Горелова, перед данным штаммом наиболее уязвимы молодые люди в возрасте 14-29 лет.