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В компании Безоса не считают полёт Брэнсона космическим

News.ru
1 час назад
Полёт британского миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, намеченный на 11 июля, не станет по-настоящему космическим, поскольку он пройдёт ниже так называемой линии Кармана — высоты 100 километров, с которой начинается космос. Об этом написали в Twitter компании Blue Origin, чей основатель и богатейший человек планеты Джефф Безос также отправится в космос 20 июля.
Компания Безоса отказалась признать полет Брэнсона космическим
Фото: Gene Blevins/imago-images.de/Global Look PressGene Blevins/imago-images.de/Global Look Press
Представители Blue Origin опубликовали сравнительную таблицу двух предстоящих полётов. Она была призвана показать, почему полёт Брэнсона не станет космическим, а полёт Безоса — станет. Так, помимо преодоления линии Кармана, упор делается на летательном аппарате Virgin Galactic, который назвали высотным самолётом, а не полноценным космическим кораблём.
Среди преимуществ собственного полёта Blue Origin приводит такие факторы, как самые большие окна, когда-либо созданные на космических кораблях (размером 107×71 сантиметр), наличие системы эвакуации, минимальное влияние на озоновый слой и 15 удачных испытательных полётов против трёх у Virgin Galactic.
Ранее стало известно, что Джефф Безос пригласил с собой в космический полёт 82-летнюю жительницу США Уэлли Фанк. Она станет самым пожилым астронавтом в истории. Пожилая женщина не понаслышке знает о космосе, свой путь к космосу она начала ещё в 60-х годах прошлого века, став первой женщиной — инспектором Федерального авиационного управления США, а также первой женщиной — следователем в области авиационной безопасности Национального совета по безопасности на транспорте. Фанк в годы своей работы прошла все необходимые физиологические и психологические тесты частной космической программы для женщин, но отправиться в полёт ей так и не довелось.
Несмотря на это, почти 100 тысяч человек мечтают, чтобы Безос не вернулся из космоса. Эти люди даже подписали соответствующую петицию на сайте change.org.
Наука и техника,В мире,Джефф Безос,Ричард Брэнсон,
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