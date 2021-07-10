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"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС

РИА Новостииещё 2
30 минут назад
Специалисты предприятия "Роскосмоса" КБ "Арсенал" предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфрастуктуры электричеством, а в качестве самого реактора использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира, следует из материалов предприятия, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
Фото: EPAEPA
Согласно материалам, марсианскую АЭС предлагается доставить на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира "Зевс", а затем сбросить на поверхность на парашюте. После посадки происходит "задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки - ред.)" и "энергоснабжение марсианской базы".
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Помимо того, ядерный буксир "Зевс", снабженный средствами ретрансляции сигналов и размещенный в точке либрации системы "Солнце-Марс" (равенства гравитационных сил этих тел), позволит организовать "высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов", следует из материалов КБ "Арсенал".
Ранее из материалов предприятия стало известно, что российский космический ядерный буксир "Зевс" с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и "стрельбы" лазером. Помимо того, по данным исследовательского центра имени Келдыша, данный аппарат также может быть использован в системе ПВО. Ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам ПВО.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Также сообщалось, что испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" планируется на МКС.
Наука и техника,Юрий Урличич,КБ "Арсенал",Роскосмос,РИА Новости,
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