Работы Леонардо выявят по обрывкам его ДНК

Работы Леонардо да Винчи теперь, возможно, будут идентифицировать по обрывкам ДНК мастера. Итальянским историкам удалось составить наиболее полное генеалогическое древо Леонардо и разыскать его ранее неизвестных прямых потомков.

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Благодаря им ученые намерены реконструировать "генетический профиль" гения Высокого Возрождения, его внешний облик, а также установить подлинность приписываемых ему произведений. Основателю и директору "Идеального музея Леонардо" в тосканском городке Винчи Алессандро Веццози и президенту Ассоциации наследия Леонардо Аньезе Сабато удалось задокументировать данные о 21 поколении семьи да Винчи, охватывающие период продолжительностью в 690 лет. Результаты своего кропотливого десятилетнего труда, который в итальянской прессе окрестили "охотой за ДНК да Винчи", эксперты опубликовали в научном ежемесячнике Journal of Human Evolution.

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Несмотря на популярность да Винчи, до нас не дошло ни одного его достоверного портрета. Не оставил Леонардо и прямых потомков, так как не был женат и его отношения с женщинами не складывались. Все усложняется также тем, что его останки трудно идентифицировать. Существует предположение, что их перенесли из первоначального захоронения в часовне французского замка Амбуаз. Однако по сей день не представлялось возможным доподлинно установить, какие именно фрагменты этих останков принадлежали художнику.

Веццози напомнил, что еще в 2016 году были идентифицированы 35 живых потомков Леонардо, но в большинстве своем речь шла о непрямых родственных связях, главным образом по женской линии. К этой категории, к примеру, принадлежал знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли . Однако, по словам исследователя, эти люди не могли дать искомую информацию относительно ДНК Леонардо да Винчи, прежде всего о Y-хромосоме, которая передается по мужской линии и остается практически неизменной на протяжении 25 поколений. Именно поэтому поиски было решено продолжить.

Были собраны данные более чем по 225 людям, предками которых был отец Леонардо.