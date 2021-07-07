Исследователи прочли первую старорусскую грамоту сезона

Берестяная грамота, обнаруженная первого июля на Пятницком раскопе участниками Старорусской археологической экспедиции НовГУ, содержит четыре строки текста. К его изучению исследователи приступили в выходные. О первоначальной расшифровке грамоты номер 52 сообщает служба новостей Новгородского университета.

По словам исследователей, интерес представляет то, как в грамоте указаны объёмы соли. Автор использует сокращения, причём по ходу текста мера объёма соли «берковец» (др.-рус. бьрковьскъ) с каждым упоминанием сокращается всё сильнее (от «полутора берковка» и «полутора берка» до «полу бе» и просто «бе»).