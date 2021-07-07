Исследователи прочли первую старорусскую грамоту сезона

Берестяная грамота, обнаруженная первого июля на Пятницком раскопе участниками Старорусской археологической экспедиции НовГУ, содержит четыре строки текста. К его изучению исследователи приступили в выходные. О первоначальной расшифровке грамоты номер 52 сообщает служба новостей Новгородского университета.
Грамоту развернул руководитель Центра археологических исследований Новгородского университета Сергей Торопов
. Полностью расшифровать и интерпретировать содержание документа ещё только предстоит. Сейчас установлено, что текст представляет собой некий список или реестр, в котором фигурируют имена с указанием объёмов соли.
— В тексте встречаются христианские имена Борис, Игнат, Дмитр и дохристианское Чудин, — рассказала руководитель Старорусской археологической экспедиции НовГУ Елена Торопова. — Это нормально для XIII века. Судя по всему, грамота относится к середине столетия.
По словам исследователей, интерес представляет то, как в грамоте указаны объёмы соли. Автор использует сокращения, причём по ходу текста мера объёма соли «берковец» (др.-рус. бьрковьскъ) с каждым упоминанием сокращается всё сильнее (от «полутора берковка» и «полутора берка» до «полу бе» и просто «бе»).
— Возможно, автор очень торопился, — отмечает Елена Торопова. — Я такое вижу впервые. Ничего сенсационного в тексте нет, но он является важным свидетельством деловой активности эпохи.
Расшифровкой и интерпретацией текста грамоты вместе с новгородскими учёными занимается член-корреспондент РАН
Алексей Гиппиус.
Послание на бересте обнаружил первого июля студент кафедры истории России и археологии НовГУ Иван Разживин. Эта грамота стала 52-й по счёту обнаруженной в Старой Руссе.