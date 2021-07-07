"Грозит взрывом": Эксперт о столкновениях МКС с космическим мусором

Иван Моисеев Руководитель Института космической политики рассказал , к каким последствиям может привести столкновение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором (объектом UNKNOWN), которое ожидается 8 июля. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметил, что алгоритм действий в таком случае известен и уже применялся.

Ранее стало известно, что 8 июля к МКС приблизится неопознанный объект (космический мусор). Российская сторона пилотируемой орбитальной станции заявила, что он не будет представлять угрозы для околоземной лаборатории.

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«Если нам дают данные о том, что объект неизвестный, значит его размеров они не знают. Но для того, чтобы этот объект засечь, он должен быть больше десяти сантиметров. Это разрешающая способность американской и нашей системы слежения за космическими объектами», — пояснил Моисеев.

По его словам, столкновение орбитальной станции с UNKNOWN принесет тяжелые последствия.

«Мусор уже сталкивался с МКС, и есть следы, например на канадской "лапе-манипуляторе" или на солнечных батареях. Это достаточно крупные повреждения. Где-то 50-сантиметровые пробоины. Например, такого рода повреждения оставляет гайка. В общем-то столкновение с объектом в 10 сантиметров на приличных скоростях — это прямая угроза экипажу. Единственное, что спасает, это малая вероятность», — отметил специалист.

Моисеев сообщил, что алгоритм действий в подобных ситуациях известен. Его уже применяли, заявил эксперт, когда в 1997 году к космической станции «Мир» пытался пристыковаться грузовой корабль «Прогресс М-34». Тогда транспортный корабль при проведении ручной стыковки в телеоператорном режиме управления столкнулся с пристыкованным модулем «Спектр». Инцидент произошел из-за ошибки при испытании новой системы управления и сближения.

«Поскольку станция модульная, то поврежденный модуль изолируется. Сначала оттуда уходят космонавты, и он закрывается. Все модули можно изолировать друг от друга, это не критично. Да, неприятно, но работать можно, станция сохраняется. Ну а если объект большой и многотонный, то тогда это грозит взрывом. Но чем больше объект, чем больше шанс его заметить и предусмотреть отклонение», — пояснил Моисеев.

Дмитрий Рогозин. Днем 8 июля к Международной космической станции (МКС) приблизится неизвестный объект. Об этом 7 июля сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос»

«По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11», — написал он в своем Телеграм-канале.

Также Рогозин отметил, что российская сторона согласна с американской по этому объекту только в оценке расстояния.

«Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — уточнил глава «Роскосмоса».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил, по какой причине российская и американская стороны Международной космической станции (МКС) по-разному оценили риски сближения космического мусора с пилотируемой орбитальной станцией. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что все упирается в традицию.

«Риск [столкновения МКС с космическим объектом UNKNOWN] оценивают в 0,00001. Это очень низкая величина. В общем-то риски обычного человека на поверхности Земли выше. Например попасть под машину. Тем не менее это значение учитывают и считают важным. В данном случае я о планах на такой маневр не слышал. Видимо, сочли, что это не обязательно. Что касается нашей оценки: действительно, вот этот выбор предельной возможности для риска может различаться. Просто кому что по вкусу. Кто-то 0,00001, а кто-то 0,0001 считает риском. Тут просто традиция. Что-то решили считать рискованным, а что-то решили просто терпеть», — пояснил Моисеев.

Он сообщил, что в случае высокого риска столкновения МКС с частотой раз или два в год совершает маневр уклонения, чтобы избежать удара. По словам Моисеева, он о подобной тактике не слышал.

Около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн космического мусора находятся на орбитах Земли. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

ЦНИИмаш

"По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находятся около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию", - сказал Бакарас.

По словам начальника информационно-аналитического центра, под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые не функционируют и никогда не смогут служить полезным целям, при этом являются опасным фактором воздействия на действующие космические аппараты. В случае неконтролируемого схода с орбиты, неполного сгорания при прохождении плотных слоев атмосферы они представляют опасность и для Земли, так как обломки могут упасть на населенные пункты.

"На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода (размером более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать от сотни тысяч до миллиона", - рассказал специалист, уточнив, что из этих объектов меньше 5% обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами.

Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора, рассказал начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас.

«В 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений с МКС и более 4 тыс. – с отечественными КА [космические аппараты]. В 2021 году коррекции орбит КА не проводились», – передает ТАСС слова Бакараса.

Специалист добавил, что в среднем в год фиксируется около 4,5 тыс. опасных сближений с российскими космическими аппаратами.

По словам начальника информационно-аналитического центра, к примеру, в 2020 году МКС пришлось дважды корректировать орбиту, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Один из маневров был проведен 23 сентября.

«В связи с высокой вероятностью нарушения штатной эксплуатации из-за возможного столкновения с фрагментом разрушения операционного элемента японской ракеты Н-2А орбита МКС была скорректирована», – сказал он.

Предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос, тоже становятся объектами космического мусора, пояснил специалист. Спустя некоторое время они сгорают в атмосфере. Все эти объекты вносятся в базу данных главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

«Подобные объекты также представляют опасность для МКС и других космических аппаратов, как и любой объект космического мусора, орбита которого может пересекаться с орбитами космических аппаратов. Опасность для МКС довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС и не представляют для нее угрозы», – заключил Бакарас.

По его словам, число столкновений космических объектов на орбите может значительно вырасти.

«В последнее время несколько коммерческих компаний активно разворачивают в низкоорбитальной области космического пространства телекоммуникационные космические системы, состоящие из нескольких тысяч КА (космических аппаратов) массой от 100 до 300 кг», – отметил Бакарас.

По словам специалиста, в случае реализации таких проектов ситуация в низкоорбитальной области Земли существенно осложнится.

«Это не только вызовет скачкообразный рост количества действующих КА в околоземном космическом пространстве, но и может привести к заметному росту числа столкновений космических объектов в рассматриваемой области», – убежден он.

Как подчеркнул Бакарас, рост столкновений космических аппаратов спровоцирует образование новых объектов космического мусора, причем как крупных, так и мелких.

«Естественно, что при таком развитии событий потребуется увеличение технических ресурсов для получения и обработки измерительной информации», – убежден начальник информационно-аналитического центра.

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП», входит в госкорпорацию Роскосмос) подписала контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством, в рамках которого в ЮАР будет размещен российский комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов «космического мусора» на низких, средних и высоких околоземных орбитах», – передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что станция «способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных».

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. километров и может выявить космические объекты, имеющие блеск до 18-й звездной величины.

Российский комплекс в ЮАР станет вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, которые создаются для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.