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Глава Центра Чумакова заявил об эффективности "Ковивака" против штамма COVID-19 "Дельта"

ТАССиещё 14
3 часа назад
Российская вакцина "Ковивак" эффективна против штамма коронавируса "Дельта", сообщил ТАСС в среду генеральный директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
"Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "Ковивак" против вируса "дельта" в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", - сказал он.
Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года.
Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в стране вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.
Наука и техника,Видео,РАН,ИТАР-ТАСС,
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