Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в стране вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.