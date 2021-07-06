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Xiaomi изобрела уникальный смартфон

Ferra.ru
1 час назад
Xiaomi запатентовала гибкий смартфон с экраном, обёрнутым вокруг корпуса. Это своеобразный гибрид Mi Mix Alpha с Mi Mix Fold — подобного ни у одного производителя ещё нет.
Xiaomi изобрела уникальный смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Запатентованное устройство сгибается экраном внутрь. Этот дисплей расположен так, что служит одновременно основной панелью и внешней дополнительной.
GSMArena
У смартфона есть утолщенное место в корпусе, похоже, что с кнопками управления и портами. Фронтальной камеры у него не видно.
Напомним, что концептуальный Mi Mix Alpha так и не увидел свет. Глава Xiaomi сказал, что производить вот такой огибающий корпус экран слишком сложно. Устройство отменили. Из-за этого слабо верится, что Xiaomi когда-нибудь реализует придуманный ею гибридный аппарат. Но посмотреть на это любопытно.
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