Xiaomi изобрела уникальный смартфон

Xiaomi запатентовала гибкий смартфон с экраном, обёрнутым вокруг корпуса. Это своеобразный гибрид Mi Mix Alpha с Mi Mix Fold — подобного ни у одного производителя ещё нет.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Запатентованное устройство сгибается экраном внутрь. Этот дисплей расположен так, что служит одновременно основной панелью и внешней дополнительной.

GSMArena

У смартфона есть утолщенное место в корпусе, похоже, что с кнопками управления и портами. Фронтальной камеры у него не видно.