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Microsoft ограничит период бесплатного обновления на Windows 11

Ferra.ruиещё 3
2 часа назад
После анонса Windows 11 компания Microsoft заявила, что пользователи Windows 10 смогут бесплатно перейти на новинку. Однако время у них на это будет ограничено.
Microsoft ограничит период бесплатного обновления на Windows 11
Фото: Ferra.ruFerra.ru
СМИ процитировали Microsoft:
Для систем, отвечающих требованиям, нет конкретной даты окончания бесплатного обновления. Однако Microsoft оставляет за собой право в конечном итоге прекратить предоставление бесплатных обновлений. Дата окончания наступит не раньше, чем через год после широкомасштабного запуска обновления. Microsoft
В целом, беспокоиться не стоит. У пользователей будет как минимум год, чтобы успеть бесплатно обновиться до Windows 11. Однако есть ещё одна особенность: обновление будет выходить поэтапно в разных регионах и странах. То есть где-то жители смогут перейти на Windows 11 раньше, а где-то позже.
Наука и техника,Microsoft,
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