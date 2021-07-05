Красный рывок: Китай побил рекорды СССР в космонавтике

В последние годы Китай
совершил качественный скачок в космонавтике, отправив свои планетоходы на Луну и Марс, а также начав строительство собственной околоземной станции. Успехи страны демонстрируют, что Китай становится второй после США
космической сверхдержавой, которая не только повторила ряд достижений СССР, но и по некоторым направлениям превзошла их. Об основных космических проектах Пекина рассказывает «Лента.ру»
.
Фото: China Manned Space Engineering OfficeChina Manned Space Engineering Office
Лунная программа Китая стартовала сравнительно недавно, менее 15 лет назад, однако из заявленных ее четырех этапов реализованы уже три. В ходе первой фазы, проходившей в 2007-2012 годах, к естественному спутнику Земли были отправлены космические аппараты Chang'e 1 и Chang'e 2, первый из которых составил трехмерную карту лунной поверхности, а второй подобрал место для мягкой посадки будущей миссии.
Второй этап программы начался в 2013 году, когда в рамках Chang'e 3 на естественный спутник Земли был доставлен ровер Yutu. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, успешно совершившей мягкую посадку на поверхность Луны. В ходе миссии Chang'e 4, запущенной в 2018 году, впервые в мире была совершена мягкая посадка на обратной стороне спутника Земли. Там же заработал китайский ровер Yutu-2. Связь Chang'e 4 с Землей осуществлялась через спутник-ретранслятор Queqiao, расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты).
И, наконец, в рамках начавшегося в 2014 году третьего этапа экспериментальный космический аппарат Chang'e 5-T1 совершил облет Луны с последующим возвращением на Землю, что позволило уже в 2020 году стартовать миссии Chang'e 5, по итогам которой Китай стал третьей после СССР и США страной в мире, самостоятельно получившей образцы лунного грунта.
В рамках четвертого этапа, начало реализации которого запланировано на 2023 год, Китай планирует развернуть на Южном полюсе Луны собственную небольшую роботизированную лунную станцию. Миссия Chang'e 6 предполагает возвращение на Землю образцов реголита, Chang'e 7 — поиск полезных ресурсов, прежде всего воды. В рамках Chang'e 7 планируется протестировать ряд технологий для будущей пилотируемой миссии на естественный спутник Земли.
Успешное завершение программ Chang'e позволит Китаю приступить к подготовке отправки человека на Луну, созданию собственной или международной окололунной станции и развертыванию на Южном полюсе естественного спутника Земли посещаемой лунной базы. Отдельные этапы данных программ начнутся уже в текущем десятилетии, однако их конкретной и тем более финальной реализации вряд ли стоит ждать ранее следующего.
Китайская марсианская программа началась почти одновременно с лунной. Первоначально Пекин планировал отправить к Красной планете небольшой космический аппарат Yinghuo-1, который, став в 2011 году попутной нагрузкой к российской межпланетной станции «Фобос-Грунт», так и не покинул пределы низкой околоземной орбиты. В итоге Китай, пересмотрев марсианскую программу, в 2020 году запустил к Красной планете миссию Tianwen-1 с орбитальным зондом, спускаемой платформой и ровером. Автоматическая межпланетная станция успешно достигла Марса, а Китай стал третьей (по мнению некоторых
— второй) страной в мире, успешно совершившей мягкую посадку на поверхность Красной планеты, и первой, кому это удалось успешно сделать с первого раза.
Научная программа орбитального аппарата Tianwen-1 во многом повторяет аналогичные американские и европейские миссии. В частности, искусственный околомарсианский спутник занимается изучением геологических структур Марса, поиском следов воды на поверхности планеты, исследованием ее магнитного поля и атмосферы. Конструктивно первый китайский ровер Zhurong, в настоящее время успешно работающий на Марсе, напоминает американские Spirit и Opportunity, отправленные к Красной планете еще в 2003 году. Вероятно, разница в 17 лет между запусками китайского и этих американских марсоходов может указывать на минимальное время, которое понадобится Пекину, чтобы догнать США в технологических возможностях исследования дальнего космоса. Это особенно касается миссий к Юпитеру, его спутникам и астероидам, которые планирует Пекин.
Несмотря на попытки отправить первого тайконавта в космос еще во времена существования СССР, к успешной реализации собственной пилотируемой программы Китай приступил около 30 лет назад. Китайский пилотируемый космический корабль серии Shenzhou, оказавшийся улучшенной версией советских «Союзов», свой первый беспилотный полет в космос и успешное возвращение на Землю совершил в 1999 году. Это позволило Китаю, отправившему в 2003 году на околоземную орбиту первого тайконавта — Яна Ливэя, стать третьей страной в мире, способной доставить человека в космос. В 2008 году Китай вывел на орбиту сразу трех тайконавтов, один из которых совершил выход в открытый космос. Впоследствии Китай отрабатывал ряд космических возможностей, сегодня являющихся рутинными для России и США, в частности, стыковку пилотируемого космического корабля с одномодульной посещаемой орбитальной станцией, а также эксплуатацию основных систем, необходимых для обеспечения длительного пребывания человека на низкой околоземной орбите.
Финалом китайской пилотируемой программы стала собственная многомодульная околоземная станция Tiangong, развертывание которой началось в 2021 году с запуска базового модуля Tianhe. Конструктивно станция, которая до 2023 года должна получить модули Wentian и Mengtian, напоминает уменьшенный советско-российский «Мир». Tiangong смогут посещать до трех тайконавтов. Ожидаемый срок службы космической станции, которая станет третьей в мире многомодульной орбитальной, — десять лет с возможностью продления еще на пять.
На фоне Международной космической станции (МКС) Tiangong выглядит достаточно скромно — вероятно, сложно да и не нужно придумывать на околоземной орбите что-либо новое, чего уже не делали США и СССР. Учитывая устаревание МКС и желание США вернуться на Луну, развертывание Tiangong является для Китая скорее закреплением достигнутых успехов для будущего конкурентного соревнования великих космических держав, которое вряд ли будет проходить на околоземной орбите. И не стоит забывать: сегодня только США и Китай обладают технологическими и финансовыми ресурсами для создания орбитальных околоземных многомодульных станций в разумные сроки.
Кроме исследований Луны и Марса, расширения собственной группировки околоземных спутников и развития пилотируемой космонавтики, в Китае все больше внимания уделяют многоразовым космическим технологиям. Лидирующие позиции в данном направлении в настоящее время занимают США, догнать и перегнать которые очень хочет Пекин.
Например, китайцы работают над созданием собственного аналога американского носителя SpaceX Falcon 9. Среди множества таких проектов стоит отметить, в частности, попытку вертикальной посадки связки первых двух ступеней ракеты Long March 8, оснащенных двигателями YF-100, созданными на основе советских РД-120. Другой пример: в 2020 году Китай впервые испытал собственный аналог многоразового орбитального аппарата X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) Военно-воздушных сил США. Конкретного предназначения подобных изделий как Пекин, так и Вашингтон официально не раскрывают.
Несмотря на огромный прогресс в развитии национальной космонавтики, разнообразие и амбициозность реализуемых космических программ, по средствам выведения Китай до сих пор отстает от США, Евросоюза
и, в области жидкостных двигателей на топливной паре кислород — керосин, России. В отличие от носителей этих стран, китайская тяжелая ракета Long March 5, разработанная для запуска модулей орбитальной станции и миссий к Луне и Марсу, впервые полетела только в 2016 году. К настоящему времени эта ракета запускалась всего семь раз, из которых один — неудачно. Тем не менее сейчас нет никаких свидетельств того, что Пекин может столкнуться с какими-то принципиальными трудностями как при эксплуатации Long March 5, так и при создании мощного двигателя для своей первой сверхтяжелой ракеты Long March 9, предназначенной, в частности, для миссий в дальний космос.