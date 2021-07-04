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Российские ученые нашли способ мгновенно уничтожить COVID-19

Майк Габриелян
1 час назад
Российские ученые разработали наномембрану, которая способна мгновенно очищать воздух от вирусов и микроорганизмов, в том числе от коронавируса. Она создана в Центре фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий. Об этом пишут «Известия».
За счет электрического тока мембрана может нагреваться до сотен градусов Цельсия на открытом воздухе. Это основное отличие от ультрафиолета. Наномембрана не приводит к ионизации и побочным эффектам. Устройство работает импульсно. Оно разогревается до 100 градусов за микросекунды и тут же охлаждается до комнатной температуры. Это происходит локально: сама комната не нагревается, уничтожаются все вирусы, воздух стерилизуется.
«Нагрев мембраны до 100—150 градусов мгновенно убьет и вирусы, и микроорганизмы», - рассказал профессор Сколтеха Альберт Насибулин.
По его словам, в мире пока не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому российское изобретение является уникальным. Ученые Сколково уже доказали, что мембрана способна уничтожить все известные вирусы, включая COVID-19.
В МИФИ не исключают, что в будущем мембрану можно будет применять в больницах, транспорте, местах большого скопления людей. Ее достаточно встроить в кондиционеры и очистители воздуха.
Наука и техника,Видео,МИФИ,газета "Известия",
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