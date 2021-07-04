Российские ученые нашли способ мгновенно уничтожить COVID-19

За счет электрического тока мембрана может нагреваться до сотен градусов Цельсия на открытом воздухе. Это основное отличие от ультрафиолета. Наномембрана не приводит к ионизации и побочным эффектам. Устройство работает импульсно. Оно разогревается до 100 градусов за микросекунды и тут же охлаждается до комнатной температуры. Это происходит локально: сама комната не нагревается, уничтожаются все вирусы, воздух стерилизуется.
По его словам, в мире пока не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому российское изобретение является уникальным. Ученые Сколково уже доказали, что мембрана способна уничтожить все известные вирусы, включая COVID-19.