Российские ученые нашли способ мгновенно уничтожить COVID-19

За счет электрического тока мембрана может нагреваться до сотен градусов Цельсия на открытом воздухе. Это основное отличие от ультрафиолета. Наномембрана не приводит к ионизации и побочным эффектам. Устройство работает импульсно. Оно разогревается до 100 градусов за микросекунды и тут же охлаждается до комнатной температуры. Это происходит локально: сама комната не нагревается, уничтожаются все вирусы, воздух стерилизуется.