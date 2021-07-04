Врачи выявили симптом индийского штамма COVID-19

Врачи раскрыли новые симптомы "дельта"-штамма коронавируса, которые могут привести к тяжелым последствиям для организма, сообщает ТАСС. Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что "дельта"-штамм коронавируса может проявиться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта.

Вирусолог Виктор Ларичев напоминает, что старые симптомы коронавируса - повышение температуры, кашель, слабость и боль в мышцах - остались и в "дельта"-штамме. Ранее стало известно, что в России пятый день подряд обновляется рекорд смертности от COVID-19.