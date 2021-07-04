Врачи выявили симптом индийского штамма COVID-19

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Врачи раскрыли новые симптомы "дельта"-штамма коронавируса

Газета.Ruиещё 5
38 минут назад
Врачи раскрыли новые симптомы "дельта"-штамма коронавируса, которые могут привести к тяжелым последствиям для организма, сообщает ТАСС. Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что "дельта"-штамм коронавируса может проявиться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта.
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Фото: DepositphotosDepositphotos
"Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе", - рассказал Никишенков.
Эти данные подтверждает иммунолог Владимир Болибок.
"Для ковида, который сейчас напал, штамма "Дельта", характерен так называемый "желудочный синдром" или "желудочный ковид". Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос", - уточнил Болибок.
Вирусолог Виктор Ларичев напоминает, что старые симптомы коронавируса - повышение температуры, кашель, слабость и боль в мышцах - остались и в "дельта"-штамме. Ранее стало известно, что в России пятый день подряд обновляется рекорд смертности от COVID-19.
Наука и техника,Общество,Наука,Владимир Болибок,ИТАР-ТАСС,
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