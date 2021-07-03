Ученые развеяли популярный миф о «Спутнике V»

Российские вирусологи ответили антипрививочникам, утверждающим, что вакцина «Спутник V» якобы способна изменять гены человека и размножать аденовирусы в организме. Мнения ведущих специалистов передаёт
РИА Новости.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
рассказал, что аденовирус, попадая в ядро клеток, присутствует там в виде эписомы, отдельной единицы.
«С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — пояснил Аграновский.
По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он находится только две недели после вакцинации.
С этим мнением согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов
, Он добавил, что у используемых в вакцине аденовирусов отсутствует часть генома в отличие от природного варианта.
Дезинформация и фейковые новости оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. Об этом сегодня заявили в Российском фонде прямых инвестиций
– РФПИ.
В фонде указали на положение дел в Венгрии, где удается противостоять вирусу, благодаря российскому «Спутнику V», и Словакии, где наблюдается провал с вакцинированием населения из-за фейков в отношении российского препарата.
Вакцинация от COVID-19 отечественными препаратами проводится во всех российских регионах и десятках зарубежных стран. Используются 4 вакцины: «Спутник V», «Спутник-Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».