Ученые развеяли популярный миф о «Спутнике V»

Российские вирусологи ответили антипрививочникам, утверждающим, что вакцина «Спутник V» якобы способна изменять гены человека и размножать аденовирусы в организме. Мнения ведущих специалистов передаёт РИА Новости.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что аденовирус, попадая в ядро клеток, присутствует там в виде эписомы, отдельной единицы.

«С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — пояснил Аграновский.

По его словам, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он находится только две недели после вакцинации.

С этим мнением согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов , Он добавил, что у используемых в вакцине аденовирусов отсутствует часть генома в отличие от природного варианта.

Дезинформация и фейковые новости оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. Об этом сегодня заявили в Российском фонде прямых инвестиций – РФПИ.

В фонде указали на положение дел в Венгрии, где удается противостоять вирусу, благодаря российскому «Спутнику V», и Словакии, где наблюдается провал с вакцинированием населения из-за фейков в отношении российского препарата.