Covid создает «идеальный шторм», в то время как все больше пациентов страдают от грибковых инфекций. Ученые предупреждают, что ослабленные легкие и иммунная система делают людей более уязвимыми.

В июне тревогу у специалистов вызвала серия случаев редкой инфекции «черный грибок», поразившая тысячи тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Индии . Теперь ученые предупреждают, что другие опасные или даже смертельные грибковые инфекции породили у тяжелобольных пациентов с коронавирусом во всем мире.

Как рассказывает издание The Guardian, грибки распространены повсеместно — в почве, воде, воздухе, фекалиях и коже человека. Обычно сложная адаптивная иммунная система людей достаточно эффективно противостоит этой напасти, но когда защита ослаблена болезнью, врожденными заболеваниями или возрастом, люди становятся гораздо более уязвимыми для микроскопических агрессоров.

Когда появился COVID-19, врачи обнаружили, что лучшими средствами в их арсенале для борьбы с вирусом стали стероиды, которые оказались иммунодепрессантами. Опасаясь вторичных бактериальных инфекций в отделениях интенсивной терапии, врачи часто назначают пациентам с коронавирусом антибиотики широкого спектра действия в качестве меры предосторожности.

Но сочетание пораженных COVID легких, ослабленной иммунной системы, а также уничтоженных антибиотиками хороших и вредных бактерий привело к тому, что тяжелобольные пациенты подвергаются воздействию плесени и спор.

«Это, к сожалению, идеальный шторм для этих организмов, и мы его наблюдаем», — говорит доктор Том Чиллер, руководитель отделения микотических заболеваний Американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Еще до пандемии уровень распространения редкой и смертельной инфекции мукормикоза «черный гриб» в Индии, по оценкам, был примерно в 70 раз выше, чем в остальном мире. С появлением COVID зародилась новая эпидемия, отчасти вызванная чрезмерным использованием стероидов в больницах и высокой долей восприимчивых пациентов с неконтролируемым диабетом.

Ученые теперь сообщают о сообщениях о других грибковых инфекциях, вызванных патогенами, включая аспергиллез, у госпитализированных пациентов с коронавирусом. В частности, распространенная грибковая инфекция аспергиллез, часто наблюдаемая в сочетании с гриппом, наблюдалась у тяжелобольных пациентов с коронавирусом во всем мире, от США до Великобритании, Франции, Пакистана и Индии.

Недавний мета-обзор 19 обсервационных исследований госпитализированных пациентов с COVID из разных стран показал, что общая заболеваемость COVID-ассоциированным легочным аспергиллезом составила 13,5% от 1421 пациента с диапазоном от 2,5% до 35%. Несмотря на широкое использование противогрибковых средств, почти половина инфицированных умерли.

«По сути, чем больше поражение легких вызвано вирусом, тем выше вероятность того, что вы заразитесь грибковой инфекцией, — утверждает доктор Дариус Армстронг-Джеймс, клинический старший преподаватель респираторных грибковых заболеваний в Имперском колледже Лондона. – Проблема с грибковыми инфекциями в том, что они гораздо более смертоносны, чем бактериальные. Их трудно лечить, трудно диагностировать и они вызывают гораздо большую смертность».

Доктор Армстронг-Джеймс, который также возглавляет отделение грибковых заболеваний в больнице Royal Brompton, основываясь на своей собственной работе клинициста, подсчитал, что примерно от 10% до 15% тяжелобольных пациентов с COVID заразились аспергиллезом в больницах Великобритании.

По словам Дэвида Деннинга, профессора инфекционных заболеваний и глобального здравоохранения Манчестерского университета, диагностировать аспергиллез в случаях COVID-19 сложно, поскольку процесс включает в себя забор проб жидкости из легких, что является обычным делом в Европе и Северной Америке, но не где-либо еще:

«Некоторые люди не хотят собирать эту жидкость, потому что существует риск того, что [вирус, вызывающий] Covid попадет в воздух в отделении интенсивной терапии и заразит людей, выполняющих процедуру. Есть нежелание ставить диагноз».

«Мукормикоз очень заметен Пациенты выглядят ужасно, у них есть эти черные участки на лице, они теряют глаз Требуется серьезная операция, это выглядит ужасно», — говорит профессор. – Пациент с аспергиллезом просто заболел на аппарате искусственной вентиляции легких, и у него уже было тяжелое заболевание легких, вызванное COVID. А если они потом умрут, то это все связано с коронавирусом».

С учетом этих препятствий занижение числа случаев аспергиллеза «чрезвычайно вероятно», добавил эксперт Он сказал, что тенденция этих инфекций у госпитализированных пациентов с COVID оказалась достаточно серьезной, чтобы оправдать профилактическое применение противогрибковых препаратов, как это делают врачи с антибиотиками. Исследования по оценке осуществимости этого подхода продолжаются.