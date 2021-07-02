Конкурент Джеффа Безоса обгоняет его в космической гонке

Британский миллиардер Ричард Брэнсон в своем Twitter заявил, что 11 июля отправится в суборбитальный полет на космическом корабле Unity-22, созданном в его компании Virgin Galactic.

Фото: Virgin Galactic Virgin Galactic

«Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту < > Unity-22», — написал Брэнсон.

Космолет Unity-22 — космический аппарат воздушного запуска, он отправится в суборбитальный космический полет с высоты 16 км с самолета-носителя, полет продлится около двух часов.

В составе экипажа из шести человек, кроме самого 70-летнего Ричарда Брэнсона, вошли пилоты Дэйв Макей и Майкл Мазуччи, испытатель Сириша Бэндла, бортинженер Колин Беннетт и начальник испытаний Бет Мозес.

Брэнсон, кроме того, заявил, что после успешного завершения полета он анонсирует расширение космической программы для туристов, «так как космос принадлежит нам всем».

Ближайший конкурент Брэнсона в космической гонке, американский миллиардер Джефф Безос планирует отправится в космос со своим братом Марком и 82-летней выпускницей женского американского отряда астронавтов Уолли Фанк только 20 июля.