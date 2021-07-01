Спутники OneWeb успешно вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 15:48 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком займет около четырех часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 254.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля и 28 мая 2021 года.