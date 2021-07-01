«Никогда раньше не снимали»: что увидел арабский зонд на Марсе

Арабский зонд, полгода молчавший на Марсе, впервые заявил о себе, прислав уникальные снимки сияний в атмосфере планеты. Почему сияния на Марсе отличаются от полярных сияний на Земле, рассказали ученые.

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Марсианский научный зонд Объединенных арабских эмиратов "Аль-Амаль" ("Надежда") наконец прислал первые научные результаты – фотографии полярных сияний, которые возникают на ночной стороне планеты. Зонд был отправлен к Марсу почти одновременно с американским и китайским марсоходом в пусковое окно в июле 2020 года, а в феврале 2021 года все три аппарата достигли своей цели.

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К настоящему времени оба марсохода высадились на поверхность. При этом весь мир давно обсуждает успехи отправленного вместе с ровером Perseverance американского вертолета, а об успехах арабского аппарата на орбите планеты последние полгода не было никаких новостей.

И вот, спустя долгое время, руководство миссии сообщило о первых научных результатах миссии, позволившей ОАЭ присоединиться к клубу космических держав, запускающих межпланетные аппараты. Ученые показали фотографии полярных сияний на планете, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне.

"Это три снимка излучения атомарного кислорода на длине волны 103,4 нанометра с планеты Марс, полученных с помощью ультрафиолетового спектрометра, - сообщили участники миссии. — Весь массив данных, собранных в ходе этих наблюдений, включает излучение в дальнем ультрафиолете, которое никогда раньше не снимали. Участки света, которые выделяются на ночной стороне диска, - хорошо структурированные отдельные сияния, которые возникают там, где высокоэнергичные частицы возбуждают атмосферу".

Уточняется, что снимки с орбиты были сделаны 22, 23 апреля и 6 мая соответственно.

Сияния, снятые на Марсе, имеют ту же природу, что и полярные сияния на Земле. Когда потоки протонов и электронов от Солнца достигают нашей планеты, ее магнитное поле отклоняет частицы, заставляя огибать Землю. Сталкиваясь с атомами и молекулами в составе атмосферы Земли, частицы вызывают сияния, обычно наблюдаемые в северных или южных полярных широтах.

Этот же феномен наблюдается на Марсе. Однако из-за слабости магнитного поля планеты наблюдается он не только в полярных, но и в умеренных и экваториальных широтах.

Некоторые области на поверхности планеты, застывшие несколько миллиардов лет назад, сохранили остаточный магнетизм.

"Они расположены пятнами и очень неоднородны, - пояснил Джастин Дейган из Колорадского университета в Боулдере, участник миссии. - Если земное магнитное поле похоже на большой магнит, то на Марсе это выглядит, как если вы возьмете мешок магнитиков и рассыплете их на поверхность планеты. И все они смотрят в разные стороны и имеют разную силу".

Такие сгустки магнитного поля действуют, как линзы, и притягивают заряженные частицы, которые вызывают свечения, сталкиваясь с атмосферой. Другие орбитальные зонды ранее тоже фиксировали сияния на Марсе, однако арабский аппарат, имея высокую орбиту, впервые смог сфотографировать всю ночную область Марса.

"Польза от понимания нами атмосферы и магнитосферы Марса огромна, это поддерживает теорию, что солнечные вспышки не являются необходимым условием возникновения сияний на Марсе", - считает Хеса Аль-Матруши, научный руководитель миссии.

Фотографирование атмосферных сияний не является главной задачей миссии. Основная цель аппарата стоимостью $200 млн - изучение марсианского климата и погоды. Ученые попытаются найти ответ на главный вопрос - по какой причине планета почти потеряла свою атмосферу.

В глобальном же плане этим проектом власти страны хотят привлечь молодежь в высокотехнологичную сферу производства и снизить тем самым зависимость страны от экспорта углеводородов.