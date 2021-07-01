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«Дело рук людей»: ученый поставил точку в споре о происхождении египетских пирамид

Анна Безрукова
27 минут назад
В течение многих столетий бытовало мнение, что египетские пирамиды - дело рук не людей, а инопланетян. Египтолог Захи Хавасс окончательно разрешил этот спор, приведя неопровержимые доказательства того, что грандиозные сооружения были построены людьми.
«Дело рук людей»: ученый поставил точку в споре о происхождении египетских пирамид
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Доктор Захи Хавасс, египетский археолог, историк Древнего Египта, автор книги "Магия пирамид: приключения археолога" рассказал об этом в интервью Царьграду. В беседе с Марией Иваткиной, ведущей программы "Интервью" на "Первом русском", он рассказал множество интересных историй о невероятных открытиях о древних сакральных сооружениях.
В том числе, им был развенчан один из наиболее распространенных мифов о том, что пирамиды были построены инопланетянами. При этом доктор Хавасс согласился с тем, что даже современным людям сложно построить нечто подобное.
«У людей 21 века этого сделать не получится, потому что 10 тысяч человек в день должны трудиться 32 года подряд, чтобы создать такую структуру. Это невероятно», - сказал ученый.
Но много веков назад, по словам исследователя, это было национальным проектом для каждого представителя нации, для всех египтян. Царь после своей кончины уходит в загробное царство и превращается в Бога, и поэтому это было даже не вопросом для жителей Египта. Их вера в существование загробной жизни как раз служила стимулом, то есть это было делом всех людей.
"У нас имеются доказательства того, что это действительно были люди", - подытожил ученый.
Об этом, в том числе, свидетельствуют дневники строителей, обнаруженные рядом с гробницами, добавил доктор Хавасс.
Наука и техника,Египет,
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