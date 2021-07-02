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Пентагон рассказал подробности инцидента с "секретно запущенным" с МКС спутником

Газета.Ruиещё 6
36 минут назад
Космическое командование США рассказало подробности инцидента со "скрытно запущенным" с Международной космической станции американским спутником.
Пентагон рассказал о "секретно запущенном" с МКС спутнике
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщила официальный представитель Космического командования американский вооруженных сил подполковник Эрин Дик со ссылкой на данные 18-й космической эскадрильи Космического командования США, передает РИА "Новости".
Накануне специализированный сайт space-track.org опубликовал информацию о том, аппарат под названием BD-28, принадлежащий США, был выведен на орбиту.
При этом когда и как это было сделано, не уточнялось.
"Оказалось, что в данных, опубликованных на space-track.org, была ошибка, которая уже исправлена BD-28, который также имеет обозначение G-Satellite 2, является японским кубсатом. Код страны для объекта будет изменен на JPN", - сказала Дик.
Она отметила, что космическое командование Соединенных Штатов тесно контактирует с NATO в отслеживании всех объектов, запускаемых с МКС. Кубсат – это небольшой искусственный спутник, у которого могут быть различные предназначения.
Наука и техника,НАТО,Пентагон,Соединенные Штаты,
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