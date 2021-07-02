Пентагон рассказал о "секретно запущенном" с МКС спутнике

Космическое командование США рассказало подробности инцидента со "скрытно запущенным" с Международной космической станции американским спутником.

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Об этом сообщила официальный представитель Космического командования американский вооруженных сил подполковник Эрин Дик со ссылкой на данные 18-й космической эскадрильи Космического командования США, передает РИА "Новости".

Накануне специализированный сайт space-track.org опубликовал информацию о том, аппарат под названием BD-28, принадлежащий США, был выведен на орбиту.

При этом когда и как это было сделано, не уточнялось.

"Оказалось, что в данных, опубликованных на space-track.org, была ошибка, которая уже исправлена BD-28, который также имеет обозначение G-Satellite 2, является японским кубсатом. Код страны для объекта будет изменен на JPN", - сказала Дик.