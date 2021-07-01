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США тайно запустили спутник с МКС

Газета.Ru
12 минут назад
США тайно запустили спутник с Международной космической станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американских ВВС, опубликованные на специализированном сайте space-track.org.
США тайно запустили спутник с МКС
Фото: WikipediaWikipedia
Как следует из информации на сайте, аппарат под названием BD-28, принадлежащий США, был выведен на орбиту. Данные о том, когда и как это было сделано, не приводятся.
Издание отмечает, что обычно американские спутники запускаются с платформ, которые выводятся с борта с помощью специальных манипуляторов.
Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл в Twitter предположил, что аппарат может принадлежать частным лицам, которые не хотят раскрывать свою деятельность.
Ранее российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала к Международной космической станции (МКС).
Наука и техника,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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