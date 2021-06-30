Zoom научится переводить разговор «на лету»

За последний год компания Zoom сумела вырасти в несколько раз. Это позволило ей начать скупать различные компании и технологии.

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Так, например, накануне представители IT-гиганта объявили о приобретении немецкого стартапа Karlsruhe Information Technology Solutions (Kites). С помощью его наработок компания намерена внедрить в свой сервис функцию перевода в реальном времени на базе машинного обучения, сообщает ZDNet.

Как это часто бывает, условия сделки не разглашаются. На данный момент известно лишь о том, что штат Zoom пополнят 12 специалистов в области машинного перевода, которые ранее работали в Kites.