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Новозеландские ученые изобрели удивительное устройство для похудения

Газета.Ru
30 минут назад
Исследователи из новозеландского университета Отаго изобрели удивительное устройство для похудения - магнитный замок на задние зубы пациентов, сообщает издание журнал Vice.
Создано удивительное устройство для похудения
Фото: University of Otago/TwitterUniversity of Otago/Twitter
"Это позволяет владельцу открывать рот только примерно на 2 мм, ограничивая его жидкой диетой, но это дает свободу слова и не ограничивает дыхание. Участники испытания на основе Данидина потеряли в среднем 6,36 кг за две недели и были мотивированы продолжить свой путь к снижению веса", - рассказали создатели устройства.
Они подверглись сильной критику в социальных сетях, где их магнитный замок назвали бесчеловечным и жестоким.
"Это одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видела", - написала одна из пользователей Twitter. Реакция в соцсетях заставила создателей выпустить пояснение к предыдущему посту.
"Чтобы уточнить, предназначение устройства не предназначено как средство быстрой или долгосрочной потери веса; скорее, он нацелен на помощь людям, которым нужна операция и которые не могут сделать операцию, пока они не похудеют", - заявили исследователи.
Они уточнили, что отключить магниты пользователи смогут в любой момент.
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