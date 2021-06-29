Создано удивительное устройство для похудения

Они подверглись сильной критику в социальных сетях, где их магнитный замок назвали бесчеловечным и жестоким.

"Чтобы уточнить, предназначение устройства не предназначено как средство быстрой или долгосрочной потери веса; скорее, он нацелен на помощь людям, которым нужна операция и которые не могут сделать операцию, пока они не похудеют", - заявили исследователи.