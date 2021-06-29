Создано удивительное устройство для похудения

Исследователи из новозеландского университета Отаго изобрели удивительное устройство для похудения - магнитный замок на задние зубы пациентов, сообщает издание журнал Vice.
Фото: University of Otago/TwitterUniversity of Otago/Twitter
"Это позволяет владельцу открывать рот только примерно на 2 мм, ограничивая его жидкой диетой, но это дает свободу слова и не ограничивает дыхание. Участники испытания на основе Данидина потеряли в среднем 6,36 кг за две недели и были мотивированы продолжить свой путь к снижению веса", - рассказали создатели устройства.
Они подверглись сильной критику в социальных сетях, где их магнитный замок назвали бесчеловечным и жестоким.
"Это одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видела", - написала одна из пользователей Twitter. Реакция в соцсетях заставила создателей выпустить пояснение к предыдущему посту.
"Чтобы уточнить, предназначение устройства не предназначено как средство быстрой или долгосрочной потери веса; скорее, он нацелен на помощь людям, которым нужна операция и которые не могут сделать операцию, пока они не похудеют", - заявили исследователи.
Они уточнили, что отключить магниты пользователи смогут в любой момент.