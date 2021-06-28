На Байконуре собрали модуль «Наука»

После того, как работа с головной частью будет завершена, ее установят на агрегат транспортирования и отправят на заправку топливными компонентами и сжатыми газами.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию «Науки» российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля.