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На Байконуре собрали модуль «Наука»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
На Байконуре завершилась сборка космической головной части модуля «Наука», сообщили в Роскосмосе.
На Байконуре собрали модуль «Наука»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входят в состав госкорпорации «Роскосмос»), а также профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по сборке и испытаниям модуля «Наука», головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части», – приводит сообщение госкорпорации РИА «Новости».
Уточняется, что этап проходил после контрольного взвешивания и определения центра масс модуля.
«Головной обтекатель предназначен для защиты модуля от силового воздействия аэродинамического потока и аэродинамического нагрева на активном участке выведения, а также для защиты от воздействия окружающей среды при транспортировке и нахождении на стартовой позиции», – уточняется в сообщении.
После того, как работа с головной частью будет завершена, ее установят на агрегат транспортирования и отправят на заправку топливными компонентами и сжатыми газами.
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию «Науки» российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,РКК Энергия,Роскосмос,Байконур,
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