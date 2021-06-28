Создан спрей для носа с антителами от ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора создали назальный спрей, содержащий широкий спектр антител к разным возбудителям респираторных инфекций. Об этом со ссылкой на научного руководителя МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Владимира Алешкина сообщает газета "Известия".

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"Новый препарат изготовлен из донорской крови, поэтому содержит целый спектр антител, отражая популяционный иммунитет. Технология получения препарата такова, что исключается присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат также содержит "выжимку" из популяционного иммунитета, а в перспективе сможет защищать от COVID-19. Эффективность спрея в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии, уже доказана, говорится в статье. Новый препарат, по словам Алешкина, является "заместительной терапией", поскольку для выработки иммунитета организму требуется время, пока это происходит, антитела можно "внести" искусственным образом.