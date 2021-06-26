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Иран произвел первую пробную партию "Спутника V"

Инфо 24иещё 19
4 часа назад
Первая партия «Спутника V» была выпущена на территории Ирана местным производителем фармацевтической продукции. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте «Спутника». Произведенные партии будут использоваться для вакцинации жителей Ирана. «Спутник V» был одобрен Минздравом страны 26 июня, а затем между Москвой и Тегераном были заключены договоры о поставках и производстве препарата. Иран стал первой ближневосточной страной, где началось производство «Спутника V». Благодаря этому Иран сможет нарастить темпы вакцинации граждан, а также избежать логистических издержек, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 68 странах, население которых в общей сложности превышает 3,4 миллиона человек. Полученные в ходе вакцинации данные позволяют утверждать, что «Спутник V», разработанный российским центром им. Гамалеи, является одним из наиболее эффективных, и в то же время безопасных препаратов в мире. С начала пандемии в Иране было выявлено более 3 миллионов случаев заболевания коронавирусом, от последствий заболевания скончались 83,5 тысячи человек. https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1408750527224164354
Иран произвел первую пробную партию "Спутника V"
Фото: Инфо 24Инфо 24
Наука и техника,Кирилл Дмитриев,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,Москва,Тегеран,Иран, Исламская Республика,
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