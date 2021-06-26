Иран произвел первую пробную партию "Спутника V"

Первая партия «Спутника V» была выпущена на территории Ирана
местным производителем фармацевтической продукции. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте «Спутника». Произведенные партии будут использоваться для вакцинации жителей Ирана. «Спутник V» был одобрен Минздравом
страны 26 июня, а затем между Москвой
и Тегераном
были заключены договоры о поставках и производстве препарата. Иран стал первой ближневосточной страной, где началось производство «Спутника V». Благодаря этому Иран сможет нарастить темпы вакцинации граждан, а также избежать логистических издержек, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 68 странах, население которых в общей сложности превышает 3,4 миллиона человек. Полученные в ходе вакцинации данные позволяют утверждать, что «Спутник V», разработанный российским центром им. Гамалеи, является одним из наиболее эффективных, и в то же время безопасных препаратов в мире. С начала пандемии в Иране было выявлено более 3 миллионов случаев заболевания коронавирусом, от последствий заболевания скончались 83,5 тысячи человек. https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1408750527224164354