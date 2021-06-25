Полный отказ от мяса сочли опасным

Эксперт рассказала, что в первые дни отказа от мяса и во время адаптации организма к новому рациону происходит вздутие живота и газообразование. Дальнейший переход на вегетарианскую пищу вызывает нехватку витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция.

Корблева предупредила, что при полном отказе от мяса ухудшится здоровье зубов, кожа станет более сухой, а волосы — склонными к выпадению. Также возможны проблемы с ногтями, которые постепенно приобретут ломкость. Кроме того, возрастет риск развития анемии.