20 тысяч лет назад: найдены следы первой эпидемии COVID

Международная команда ученых провела масштабное исследование, установив, что коронавирусы вызывали эпидемии среди древних людей, населявших Восточную Азию. Об этом сообщает журнал Current Biology.

Ученые из Квинслендского технологического университета (QUT, Австралия ), Университета Аризоны, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды выяснили, что крупная эпидемия коронавирусной инфекции поразила данный регион около 20 тысяч лет назад.

Как рассказал соавтор исследования, профессор QUT Кирилл Александров , в современном геноме человека присутствует эволюционная информация, «прослеживаемая на десятки тысяч лет назад, подобно тому, как изучение колец дерева дает нам представление об условиях, в которых оно росло».

Ученые изучили изменения в генах человека, кодирующих белки, взаимодействующие с SARS-CoV-2. После этого они синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 и продемонстрировали, что они взаимодействуют непосредственно и свидетельствуют о консервативной природе механизма, используемого коронавирусами для заражения клеток.

Затем биоинформатики проанализировали эволюционные изменения в геноме человека. Они сделали это, чтобы найти доказательства того, что предки жителей нынешних Китая, Японии, Монголии, Кореи и Тайваня пережили эпидемию коронавируса, подобной COVID-19.

По словам Александрова, во время эпидемии «отбор благоприятствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, предположительно, приводящими к менее тяжелому заболеванию».