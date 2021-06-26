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Ученые нашли в Азии следы эпидемии коронавируса, произошедшей 20 тысяч лет назад

Газета.Ruиещё 4
56 минут назад
Международная команда ученых провела масштабное исследование, установив, что коронавирусы вызывали эпидемии среди древних людей, населявших Восточную Азию. Об этом сообщает журнал Current Biology.
20 тысяч лет назад: найдены следы первой эпидемии COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Ученые из Квинслендского технологического университета (QUT, Австралия), Университета Аризоны, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды выяснили, что крупная эпидемия коронавирусной инфекции поразила данный регион около 20 тысяч лет назад.
Как рассказал соавтор исследования, профессор QUT Кирилл Александров, в современном геноме человека присутствует эволюционная информация, «прослеживаемая на десятки тысяч лет назад, подобно тому, как изучение колец дерева дает нам представление об условиях, в которых оно росло».
Ученые изучили изменения в генах человека, кодирующих белки, взаимодействующие с SARS-CoV-2. После этого они синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 и продемонстрировали, что они взаимодействуют непосредственно и свидетельствуют о консервативной природе механизма, используемого коронавирусами для заражения клеток.
Затем биоинформатики проанализировали эволюционные изменения в геноме человека. Они сделали это, чтобы найти доказательства того, что предки жителей нынешних Китая, Японии, Монголии, Кореи и Тайваня пережили эпидемию коронавируса, подобной COVID-19.
По словам Александрова, во время эпидемии «отбор благоприятствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, предположительно, приводящими к менее тяжелому заболеванию».
Ранее британские ученые назвали новую версию происхождения коронавируса. По результатам проведенного исследования, они нашли генетические адаптации, которые оказались аналогичны тем, что были произведены самим вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку пневмонии еще в 2003 году.
Наука и техника,Эпидемия,Коронавирус,Эпидемия коронавируса,Кирилл Александров,Сан-Франциско,Австралия,
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