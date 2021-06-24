Создан напечатанный на 3D-принтере биоразлагаемый аккумулятор

Батарея состоит из гибкой подложки, проводящего слоя, электрода и электролита, которые печатаются послойно на обычном 3D-принтере. Затем готовые элементы соединяются в аккумулятор.

Материалы, использованные в создании аккумулятора, не вредят природе. Подложка сделана из нановолокон и нанокристаллов целлюлозы, смешанных с глицерином. Проводящий слой из графита, технического углерода и природной смолы. Для создания электрода использовали те же материалы, что и для подложки, но с добавлением активированного угля и графита. Электролит состоит из нанокристаллов целлюлозы, глицерина и поваренной соли.