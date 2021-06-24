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Ученые создали биоразлагаемый аккумулятор, напечатанный на 3D-принтере

Экосфера
1 час назад
Батарея состоит из гибкой подложки, проводящего слоя, электрода и электролита, которые печатаются послойно на обычном 3D-принтере. Затем готовые элементы соединяются в аккумулятор.
Создан напечатанный на 3D-принтере биоразлагаемый аккумулятор
Фото: кадр видеокадр видео
Материалы, использованные в создании аккумулятора, не вредят природе. Подложка сделана из нановолокон и нанокристаллов целлюлозы, смешанных с глицерином. Проводящий слой из графита, технического углерода и природной смолы. Для создания электрода использовали те же материалы, что и для подложки, но с добавлением активированного угля и графита. Электролит состоит из нанокристаллов целлюлозы, глицерина и поваренной соли.
Испытания аккумулятора показали, что он сохраняет электричество в течение нескольких часов. При этом после использования батарею можно просто выкинуть в компостную яму, где она почти полностью исчезнет через пару месяцев. Такие технологии становятся особенно актуальными с развитием электротранспорта. К каким экологическим проблемам это может привести читайте в нашем материале.
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