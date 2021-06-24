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Ученые обнаружили 3000-летние останки человека, ставшего жертвой акулы

Мир24
1 час назад
Британские ученые сообщили об открытии останков человека, который стал жертвой нападения акулы во Внутреннем Японском море 3000 лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Archeological Science.
Ученые нашли 3000-летние останки ставшего жертвой акулы человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как отмечается, специалисты применили несколько археологических методов, благодаря которым удалось восстановить картину этого события. Предполагается, что человек мужского пола погиб в промежутке между 1370 и 1010 годами до нашей эры. Эта смерть наступила в результате около 800 глубоких ран, которые покрывали все тело мужчины. Большинство повреждений располагалось на руках, ногах, груди и животе. Левая рука жертвы была отсечена, кроме того, у него отсутствовала правая нога.
Сравнительный анализ позволил исследователям выяснить, что мужчина стал жертвой акулы, а не погиб в результате конфликта с другим человеком или при атаке хищного животного. По словам ученых, характер укусов говорит о том, что нападение совершила тигровая или белая акула. Помимо этого, специалисты предположили, что после атаки мужчину быстро вытащили на берег. Это свидетельствует о том, что до судьбоносного инцидента он рыбачил с друзьями на берегу моря.
Британские ученые подчеркивают, что их работа – редкий для науки пример восстановления драматических событий, которые случились с человеком доисторической эпохи, с помощью его останков.
Ранее американские специалисты выяснили, как акулы ищут дорогу посреди океана. Исследование показало, что они обладают внутренней навигационной системой, похожей на GPS. Они ориентируются на магнитное поле Земли, чтобы понять, в какую сторону им следует двигаться,
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