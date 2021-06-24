Ученые нашли 3000-летние останки ставшего жертвой акулы человека

Британские ученые сообщили об открытии останков человека, который стал жертвой нападения акулы во Внутреннем Японском море 3000 лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Archeological Science.

Как отмечается, специалисты применили несколько археологических методов, благодаря которым удалось восстановить картину этого события. Предполагается, что человек мужского пола погиб в промежутке между 1370 и 1010 годами до нашей эры. Эта смерть наступила в результате около 800 глубоких ран, которые покрывали все тело мужчины. Большинство повреждений располагалось на руках, ногах, груди и животе. Левая рука жертвы была отсечена, кроме того, у него отсутствовала правая нога.

Сравнительный анализ позволил исследователям выяснить, что мужчина стал жертвой акулы, а не погиб в результате конфликта с другим человеком или при атаке хищного животного. По словам ученых, характер укусов говорит о том, что нападение совершила тигровая или белая акула. Помимо этого, специалисты предположили, что после атаки мужчину быстро вытащили на берег. Это свидетельствует о том, что до судьбоносного инцидента он рыбачил с друзьями на берегу моря.