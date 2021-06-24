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В Telegram произошел массовый сбой

Реальное время
1 час назад
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
В Telegram произошел массовый сбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Судя по данным сайта, перебои начались примерно 12.00 мск. У 88% пользователей возникли проблемы к подключению к сервису, еще 12% жалуются на невозможность отправки сообщений.
Это не первый сбой Telegram, последний крупный сбой произошел в мае.
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