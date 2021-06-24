Ученые создали первое в мире «кибер-семя»

Британские ученые разработали «кибер-семя» — устройство, с помощью которого можно производить различные продукты, от деталей самолетов до медицинских устройств, используя доступные материалы. Кибер-семя состоит из описаний характеристик продуктов и системы автоматизированного проектирования для создания трехмерных конструкций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции InScience.

Фото: Piqsels Piqsels

Ученые из Королевского университета Белфаста, Университета Лафборо и Йоркского университета работают над созданием «кибер-семени», которое позволит на заказ создавать продукты из доступных материалов. Разработка может в корне изменить принципы, по которым сейчас работают проектные и производственные организации, сделав производство более доступным.

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Кибер-семя состоит из так называемых «генов» — простых текстовых описаний дизайнерских характеристик и атрибутов продукта (размер, цвет, плотность). Гены считываются специальным программным обеспечением, связанным с системой автоматизированного проектирования для создания трехмерной модели конструкции. При этом кибер-семена могут оценить среду и производственные возможности, адаптируя конечный продукт для удовлетворения потребностей пользователей в конкретной области и используя доступные материалы.

«Кибер-семя растет внутри компьютерной модели так же, как стебель растения растет в природе, — объясняет соавтор исследования профессор Марк Прайс. — Семя производит “клетки”, которые делятся, образуя очень сложные формы. Однако они становятся жизнеспособными только при соблюдении определенных условий, точно так же, как это бывает в природе. Например, если нам нужно произвести велосипед в Белфасте, доступные материалы будут металлами, а конечный продукт будет сделан из алюминия. Однако, если кибер-семя использовать для создания велосипеда в Азии, и при это единственным доступным материалом будет бамбук, устройство адаптирует конструкцию так, чтобы можно было произвести бамбуковый велосипед».