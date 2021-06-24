Раскрыто влияние жары на коронавирус

Ранее специалисты Больницы Маунт Оберн (США) сообщили
, что распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении. Ученые проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 в США в весенние месяцы 2020 года. В качестве факторов, способствующих или препятствующих распространению коронавируса, были названы температура воздуха, ультрафиолетовое излучение, влажность и прочие показатели. Выяснилось, что при установлении температуры выше 10 градусов по Цельсию распространение инфекции действительно замедляется.