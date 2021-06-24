Раскрыто влияние жары на коронавирус

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

По словам специалиста, за время пандемии стало понятно, что высокая температура воздуха не влияет на распространение инфекции. В этом случае могут сработать только социальные факторы, то есть в жару люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом, таким образом снижается риск заражения.

Однако для самого вируса жара никакого значения не имеет. «Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», – сказал биолог.

При этом аномально высокая температура воздуха может повлиять на состояние зараженных людей. В первую очередь, это касается тех, у кого есть хронические заболевания, особенно проблемы с кровеносной системой или болезни сердца.