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В работе Instagram произошел сбой

ТАССиещё 3
55 минут назад
Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в ряде стран в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Instagram перестал работать в ряде стран
Фото: ReutersReuters
Наибольшее количество жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Нидерландов.
Сообщившие о неполадках пользователи жалуются на проблемы с загрузкой ленты новостей, входом в свой аккаунт и загрузкой сайта соцсети.
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