Древняя ДНК раскрыла загадочное прошлое острова Кенгуру

Междисциплинарная команда ученых во главе с экспертами Кертинского университета представила исследование, впервые проливающее свет на историю заселения и видового разнообразия австралийского острова Кенгуру.

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Пресс-релиз об исследовании опубликован на сайте Университета Кертина, а полную версию можно найти в журнале Quaternary Science Reviews.

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Остров Кенгуру является третьим по величине в Австралии. Он расположен на юге страны и выделен в отдельный регион. Его история во многом для ученых пока остается загадкой. Однако новое исследование проливает свет на его видовое разнообразие в далеком прошлом.

В рамках исследования ученые проанализировали около 2000 образцов костной ткани, которые были найдены здесь ранее. Им удалось извлечь и изучить ДНК. В подобных масштабах такие работы на этом острове никогда еще не проводились.

"Мы идентифицировали 33 вида, 10 из которых на сегодняшний день уже вымерли и не присутствуют на этом острове, - говорит ведущий автор статьи доктор Фредерик Сеерсхольм. - Мы также обнаружили следы ДНК как восточных, так и западных серых кенгуру.

Это особенно интересно, ведь ранее считалось, что только западные кенгуру бродили по этому острову".

По словам эксперта, в ходе исследования были обнаружены следы присутствия ныне вымершей популяции пятнисто-хвостатых кволлов - небольших млекопитающих, которых также называют сумчатыми кошками. Эти зверьки обитают сейчас на материковой части Австралии и в Тасмании. Однако на острове Кенгуру обитала популяция кволлов, которая отличалась от своих современных сородичей.