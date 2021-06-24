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«Дельта плюс»: штамм-мутант снова мутировал

BFM.RUиещё 2
15 минут назад
Индия, едва пережившая катастрофическую вспышку коронавируса, реальные масштабы которой еще предстоит установить постфактум, может быть в нескольких неделях от новой волны. Об этом на прошлой неделе заявили во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели. И одним из факторов может стать появление в стране новой мутации коронавируса, которую пока называют вариантом «Дельта плюс».
«Дельта плюс»: COVID снова мутировал
Фото: dusanpetkovic/ru.depositphotos.comdusanpetkovic/ru.depositphotos.com
Особенностью варианта является присутствие в нем признаков и индийской «Дельты», и южноафриканской «Беты», что может указывать на способность вируса избегать части антител и у переболевших ковидом, и у вакцинированных. Кроме того, «Дельта плюс» может быть еще более заразным, чем его индийский предок — как сообщил India Today директор Всеиндийского института Рандип Гулерия, для заражения может быть достаточно просто пройти мимо больного человека без маски.
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Насколько серьезной может быть новая угроза? Комментирует вирусолог, заведующий лабораторией Центра имени Гамалеи Сергей Альховский:
Сергей Альховский, вирусолог, заведующий лабораториеей Центра имени Гамалеи: «Разные варианты появляются и будут появляться и дальше. Сейчас «Дельта плюс», потом будет «Дельта++», потом «тэта», «омега» и так далее. Угроза может быть, если новые штаммы будут избегать защитного действия вакцины. Но этого, скорее всего, не произойдет. И сообщения о том, что вот эти новые мутации помогают вирусу избегать действия моноклональных антител, к реальной жизни имеют слабое отношение, потому что моноклональные антитела — это антитела, которые направлены строго к одному эпитопу. В вакцинах используется полный белок S. Соответственно, антител вырабатывается очень много к разным участкам, их защитное действие во многом зависит от их количества. Наши специалисты, которые говорят о том, что для эффективности защиты против других вариантов необходима ревакцинация, абсолютно правы. Потому что даже на какие-то мутантные формы большое количество защитных антител точно так же будет оказывать защитное действие».
Появление все новых вариантов коронавируса, потенциально представляющих все большую угрозу человечеству, кому-то покажется странным. Вроде бы в прошлом году все надеялись, что вирус со временем будет становиться менее опасным и превратится в безобидную сезонную инфекцию — ведь инфекции выгодно, чтобы ее не замечали. Но вместо этого мы видим появление все более заразных вариантов. С чем это связано? Объясняет руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков:
Павел Волчков руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ: «Вся эволюция коронавируса сейчас направлена на отбор именно его контагиозности. То есть, насколько он быстро, эффективно распространяется от одного человека к другому. Потому что это и есть его жизнь на этой очень узкой полоске от человека с отсутствующим иммунитетом, чтобы он к нему прилетел, в течение семи-девяти, иногда 12 дней пожил у него, но за это время успел перекинуться на соседа и так далее. Просто потому, что людей много, ему не нужно придумывать каких-то других форм эволюции, он сейчас эволюционирует в сторону большей контагиозности, это одно из доминирующих его направлений эволюции».
Как рассказала в среду, 23 июня, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом, «Дельта плюс» уже выявлен в целом ряде стран, в том числе в США, Великобритании и Германии — но пока не в России. Это противоречит данным британского Минздрава. Согласно еженедельному отчету ведомства о новых вариантах ковид, как минимум один сиквенс, расшифровка генома «Дельты плюс», уже был загружен в международную базу GISAID одной из российских лабораторий.
Наука и техника,Павел Волчков,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Нью-Дели,Индия,
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