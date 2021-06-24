«Дельта плюс»: COVID снова мутировал

Сергей Альховский, вирусолог, заведующий лабораториеей Центра имени Гамалеи: «Разные варианты появляются и будут появляться и дальше. Сейчас «Дельта плюс», потом будет «Дельта++», потом «тэта», «омега» и так далее. Угроза может быть, если новые штаммы будут избегать защитного действия вакцины. Но этого, скорее всего, не произойдет. И сообщения о том, что вот эти новые мутации помогают вирусу избегать действия моноклональных антител, к реальной жизни имеют слабое отношение, потому что моноклональные антитела — это антитела, которые направлены строго к одному эпитопу. В вакцинах используется полный белок S. Соответственно, антител вырабатывается очень много к разным участкам, их защитное действие во многом зависит от их количества. Наши специалисты, которые говорят о том, что для эффективности защиты против других вариантов необходима ревакцинация, абсолютно правы. Потому что даже на какие-то мутантные формы большое количество защитных антител точно так же будет оказывать защитное действие».