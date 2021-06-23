Астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайн обнаружили таинственный космический объект, который приближается к Земле, вращаясь вокруг Солнца, а его орбита уходит в гипотетическое облако Оорта.

Как сообщает Phys.org, загадочный объект получил наименование UN271 2014. Исследователи обнаружили его отчасти случайно. Они изучали архивные изображения, собранные специально для Обзора темной энергии за период с 2014 по 2018 год.

Об открытии широкой общественности сразу не объявили, поскольку требовалось подтвердить существование объекта независимыми наблюдениями. В результате сразу несколько организаций, такие как форум MMPL, Центр изучения малых планет и JPL Solar System Dynamics, не только зафиксировали его, но и сумели отследить его движение.

Сообщается, что данный объект максимально приблизится к Земле в 2031 году. Расчеты показали, что его диаметр составляет от 100 до 370 км, то есть по своим размерам он расположился между очень маленькой планетой и кометой.

Орбита открытого объекта уходит в облако Оорта - так астрономы называют гипотетическую сферическую область Солнечной системы, которая считается источником долгопериодических комет. Инструментально существование облака Оорта до сих пор не подтверждено, а на сам факт его существования указывают только косвенные факты.

Тем не менее, в настоящий момент астрономы пытаются установить, находится ли новый объект в облаке Оорта. Если ответ будет положительным, то обнаруженное космическое тело станет самым крупным объектом облака Оорта, обнаруженным на сегодняшний день.

Повышенное внимание исследователей привлекла его орбита, которая почти перпендикулярна плоскости, созданной планетами, и уводит его глубоко в Солнечную систему и облако Оорта. Также подсчитано, что один оборот вокруг Солнца у этого объекта занимает 612 190 лет.

Это означает, что астрономам выпал уникальный шанс. В настоящее время объект продвигается все глубже в Солнечную систему, следовательно, уже через 10 лет у специалистов появится возможность наблюдать его и детально проанализировать его.

Пока трудно сказать, насколько ярким будет выглядеть в ночном небе UN271 2014. Астрономы лишь предполагают, что по степени яркости он будет располагаться между яркостью Плутона и его спутника Харона. Но этого вполне достаточно, чтобы разглядеть его с помощью мощных наземных телескопов.