Apple прекратила производство iPhone 12 mini

Корпорация Apple прекратила производство смартфона iPhone 12 mini — компактную версию iPhone 12. Как сообщили аналитики исследовательской компании TrendForce, уменьшенное устройство оказалось маловостребованным и продавалось гораздо хуже остальных моделей в линейке. iPhone 12 mini останется в продаже, пока не исчерпаются складские запасы. Базовую версию устройства с накопителем на 64 ГБ в России предлагают за 69 000 рублей.

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Apple представила линейку iPhone в октябре 2020 года. В неё вошли iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их основным нововведением стала поддержка стандарта 5G, а дисплеи смартфонов защитили керамическим щитом. За исключением более компактного экрана (5,4 против 6,1 и 6,7 дюйма у Pro Max), мини-версия iPhone 12 почти ничем не отличается от старших моделей.

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iPhone 12 mini разработали для пользователей, которые предпочитают более компактные устройства, но не хотят ради этого жертвовать производительностью или качеством камеры. Цена смартфона в России начинается от 69 990 рублей, тогда как стандартная модель продаётся от 79 999 рублей. Как показали продажи, ни размеры, ни более низкая цена телефона не впечатлили любителей продукции Apple.

Теперь американская корпорация хочет сосредоточить свои силы на других моделях из представленной осенью серии. По данным аналитиков Counterpoint Research, в январе текущего года iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro оказались самыми продаваемыми смартфонами в мире.

Как следует из более ранних отчётов Apple, на мини-версию нового смартфона производителя приходилось только 5% от общего объёма продаж iPhone 12. Уже тогда корпорация допускала, что ко второму кварталу 2021 года может отказаться от iPhone 12 mini, если «ситуация не улучшится».

В TrendForce ожидают, что Apple представит новую линейку iPhone в сентябре. Несмотря на провал iPhone 12 mini, корпорация выпустит аналогичный iPhone 13 mini с экраном диагональю 5,4 дюйма, ожидают инсайдеры. Впрочем, в 2022 году Apple полностью прекратит выпуск моделей с уменьшенной диагональю, говорят эксперты.