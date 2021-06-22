Пересильд отправят на съемки в космос с едой

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАНАлександр Агуреев в беседе с РИА "Новости" рассказал, что еда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым предстоит участвовать в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС), полетит вместе с ними.
Съемочную группу и провиант доставят на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-19".
"(Еда) на "Союзе" полетит, когда они полетят, потому что там срок небольшой", - сказал он, имея в виду срок полета.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция, в составе которой российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.
Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".
Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о готовности сотрудничать с NASA по съемкам фильмов в космосе.