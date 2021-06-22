Пересильд отправят на съемки в космос с едой

Съемочную группу и провиант доставят на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-19".

Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".